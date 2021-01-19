 

Россиян разрешили кормить мучными червями

19.01.2021, 19:03, Разное
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Роспотребнадзор подтвердил, что желтые мучные черви подходят для человеческого питания и богаты белками.

– Агентство впервые оценило риски насекомого как новой еды, и это может проложить путь к первому одобрению в Российской Федерации такого рода продуктов, – сказал научный сотрудник агентства Михаил Карташов.

Ожидается, что после этого решения разрешение на продажу желтых мучных червей – личинок мучного жука по всей России последует в ближайшие месяцы. Главные компоненты продукта – белок, жир и клетчатка. Говорят, что в сушеном виде черви по вкусу похожи на арахис, но по цене – гораздо доступнее.

– У замены традиционных источников животного белка на те, которым нужно меньше еды, которые производят меньше отходов и генерируют меньшее количество выбросов парниковых газов, есть очевидные экологические и экономические преимущества, – считает профессор МГУ Елена Петрова.

Мучных червей обычно выращивают на фермах и кормят пшеничной мукой или отрубями, хотя они всеядны. При сборе урожая личинки кидают в кипящую воду на пять минут, а затем сушат в печи, упаковывают и отправляют на хранение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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