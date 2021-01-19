Есть только совесть свободы, остальное — рабство и трусость

19.01.2021, 19:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Иван Вырыпаев, режиссер, драматург, — специально для «Новой» о «деле Навального».

Иван Вырыпаев. Фото: РИА Новости

— Мне кажется, эта дикая ситуация с арестом вернувшегося на родину политика касается всех нас. И совершенно не важно, разделяете вы политические взгляды Навального или нет. Налицо оскорбление и унижение российских граждан. Я бы обратился к самым разным общественным группам: к национал-патриотам, к правым, к левым. Разве мы не видим, что на наших глазах происходит открытое и циничное пренебрежение законами, Конституцией. Разве мы должны не заметить этот незамаскированный плевок в глаза обществу. Мне кажется, нам жизненно необходимо выразить свое несогласие, свой протест, свою позицию. Иначе так и останемся рабами.

Против исторической перспективы двигаться — дело неблагодарное, и

наш народ заслуживает уважения и нормального человеческого будущего.

То, как власть себя сейчас ведет, демонстрируя исключительно силу — не важно, травила она оппозиционера или не травила, — пусть суд решает… Но то, как она реагирует… Сам пренебрежительный тон выступлений Лаврова, Пескова — унизителен для жителей РФ. О каком патриотизме, любви к народу, преданности — излюбленных темах президента Владимира Путина — можно говорить?

— Почему сегодня и для художника важен политический выбор? Часто творцы формулируют свою отдельность от политики, которая — несовместная вещь с творчеством.

— Трудно передать в газете мой смех. Но это же абсолютно рабское суждение. О чем же тогда эти творцы говорят в своих произведениях. О каком-то абстрактном человеке вне пространства и времени? Сама по себе политика — профессия, амбиции — меня тоже не интересует. В такой политике я тоже не разбираюсь и не планирую ею заниматься. Но есть отстаивание нравственности, человечности. Есть совесть свободы другого человека и твоя собственная. Есть наши дети, которые растут рядом с нами, не в безвоздушном пространстве. И это все касается и территории художника, его чувств и мыслей. Но если художник, который говорит вам о своей отдельности от происходящего, если великий художник видит рядом с собой хамство, унижение, — и он проходит мимо, потому что — художник, и его «все это» не интересует, то тогда — про что он пишет? О чем снимает?

— Ваши коллеги возразят вам: «Ему легко говорить. Он живет за границей в безопасности. А ты тут попробуй выжить без финансирования: кино не снять, спектакль не поставить. Вот все и осторожны: и режиссеры, и особенно продюсеры.

— Хорошо, может, с помощью вашей газеты порадую таких людей. Я работаю в России. Я художественный руководитель и продюсер Оkkо-театра, собираюсь снимать фильм в России. Мои дети живут в России. Мои банковские счета находятся в России. Я лишь временно сейчас не в своей стране из-за пандемии. Но я не эмигрант, и точно так же зависим от министерств, ведомств РФ. Посмотрим, чего мне будет стоить это мое заявление. И пусть все это утешит аполитичных коллег.

Нельзя быть конформистом из-за того, что ты работаешь. Закрывать на все глаза потому, что тебе дают деньги на твой фильм. Доберутся и до вас.

Помните историю Мейерхольда и других художников, которые не только не вмешивались, но и активно выступали за власть. К тому же способность выразить свое мнение, сочувствие тому, кого распинают, это же элементарная человеческая порядочность. Я не призываю выбрать какую-то определенную политическую позицию. Об этом речь не идет. Голосуйте и выбирайте, кого хотите. Сейчас российский житель сначала был отравлен, потом незаконно арестован, вместо того, чтобы расследовать покушение на убийство. Мы же говорим о собственных правах и нашей свободе, в том числе, возможно, быть не убитым или арестованным за свои взгляды. Но и об Алексее тоже, потому он мужественный человек, и делает это для нас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Суд в УВД Химок арестовал Навального на 30 суток. Онлайн

Хочется обратиться к деятелям культуры. Представьте, я вас уверяю, что рано или поздно что-то поменяется. Так продолжаться не может. Надеюсь, не слишком поздно. Представьте, что кто-то доживет до «той поры прекрасной» и окажется в другой стране. Как вы будете себя чувствовать в той стране, не будет ли жечь ощущение, что вы-то просто переждали, пересидели, перемолчали. А кто-то другой за вас лишался покровительства министерств и ведомств, садился в тюрьму.

— Есть еще одно суждение. Мол, и в советское время художники жили в ситуации довольно унизительной, а ведь создавали свои шедевры.

— Пора уже с этим мифом закончить, забыть о счастливых талантливых художниках в советское время. Тарковский очень страдал и мог бы снять значительно больше фильмов. И Аскольдов не оказался бы режиссером одной картины. Люди лишались работы, кончали жизнь самоубийством. Их, как Эйзенштейна, доводили до инфаркта. Да ведь и смысл жизни не в том, чтобы художник или режиссер создавал свои нетленные полотна. А чтобы мы могли нести радость и творчество в общении друг с другом, развивать коммуникации. Поддерживать друг друга. Мы переживем, если не будет этого режиссера. Или режиссера Вырыпаева. Но как мои дети переживут, если у них будет непорядочный трус-отец.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»

—