Смузи из кейла и хлопья с яблоками: что едят на завтрак Кейт Миддлтон и ее дети

19.01.2021, 18:56, Разное

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Герцогиня Кембриджская не устает доказывать, что члены королевской семьи – такие же люди, как и все мы. У нее есть простые человеческие слабости – например, она обожает сериалы, в частности “Аббатство Даунтон”, она носит одежду из масс-маркета, а на завтрак ест… обычную овсянку! Правда, овсянкой дело не ограничивается – как сообщает Mail Online, в арсенале Кэтрин есть блюда и поэкзотичнее.

Герцогиня Кембриджская и принц ЛуиИзвестно, что Кейт обожает смузи. На завтрак герцогиня Кембриджская предпочитает смузи из кейла, спирулины, чая матча, шпината, салата Ромэйн, кориандра и черники. Что касается детей Миддлтон – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, они не большие поклонники подобных смузи, а вот овсяную кашу вместе с мамой едят периодически. Когда Кэтрин посещала детский сад London Early Years Foundation в Саутуорке в прошлом году, она призналась директору учреждения Мишель Сэмюэлс, что ее дети также любят завтракать яблоками:

Она упомянула, что ее собственные дети обожают яблоки и кукурузные хлопья по утрам. После этого она обсудила с учащимися нашего сада, какие фрукты предпочитают они.

Сама же Кейт, как выяснилось, в восторге от папайи. Мишель Сэмюэлс рассказала:

Когда один ребенок не хотел пробовать папайю, герцогиня сказала, что обожает этот фрукт. После этого ребенок тоже осмелился попробовать кусочек.

Герцогиня Кембриджская в гостях в детском саду

Ранее Mail Online сообщал, что если герцогине обычно хочется сладкого, она взбивает в блендере ягоды с миндальным молоком – получается полезный молочный коктейль. Фруктовая тарелка или порция салата помогают Кейт не голодать между основными приемами пищи, а также бороться с тягой к быстрым углеводам и продуктам, содержащим промышленный сахар.