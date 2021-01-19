 

Смузи из кейла и хлопья с яблоками: что едят на завтрак Кейт Миддлтон и ее дети

19.01.2021, 18:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Герцогиня Кембриджская не устает доказывать, что члены королевской семьи – такие же люди, как и все мы. У нее есть простые человеческие слабости – например, она обожает сериалы, в частности “Аббатство Даунтон”, она носит одежду из масс-маркета, а на завтрак ест… обычную овсянку! Правда, овсянкой дело не ограничивается – как сообщает Mail Online, в арсенале Кэтрин есть блюда и поэкзотичнее.

Герцогиня Кембриджская и принц ЛуиИзвестно, что Кейт обожает смузи. На завтрак герцогиня Кембриджская предпочитает смузи из кейла, спирулины, чая матча, шпината, салата Ромэйн, кориандра и черники. Что касается детей Миддлтон – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, они не большие поклонники подобных смузи, а вот овсяную кашу вместе с мамой едят периодически. Когда Кэтрин посещала детский сад London Early Years Foundation в Саутуорке в прошлом году, она призналась директору учреждения Мишель Сэмюэлс, что ее дети также любят завтракать яблоками:

Она упомянула, что ее собственные дети обожают яблоки и кукурузные хлопья по утрам. После этого она обсудила с учащимися нашего сада, какие фрукты предпочитают они.

Сама же Кейт, как выяснилось, в восторге от папайи. Мишель Сэмюэлс рассказала:

Когда один ребенок не хотел пробовать папайю, герцогиня сказала, что обожает этот фрукт. После этого ребенок тоже осмелился попробовать кусочек.

Герцогиня Кембриджская в гостях в детском саду

Ранее Mail Online сообщал, что если герцогине обычно хочется сладкого, она взбивает в блендере ягоды с миндальным молоком – получается полезный молочный коктейль. Фруктовая тарелка или порция салата помогают Кейт не голодать между основными приемами пищи, а также бороться с тягой к быстрым углеводам и продуктам, содержащим промышленный сахар.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Назван простой напиток, защищающий от диабета второго типа

29.10 / Регина Тодоренко решила снять мультфильм для маленького сына

08.12 / Секретные блоки, украденные с «Самолёта Судного дня» в Таганроге, найдены на одесском Привозе

21.07 / Ученые рассказали о повышенном риске заражения коронавирусом посредством мельчайших аэрозольных частиц

04.09 / Мнение: Память о раскулачивании, конкуренция фондов и рост авиакомфорта

19.11 / Мнение: О чем мечтает Лукашенко?

06.08 / Мнение: Next War – Korea. Освободительный поход

03.11 / Мнение: Проблема гей-браков сближает эстонцев с Россией

28.10 / Синоптик назвал регионы России с самой опасной погодой

11.11 / «Из нас сделали извергов» – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска