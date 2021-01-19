 

Компания MSI представила новый изогнутый монитор Optix G27CQ4P

19.01.2021, 18:52, Новости дня
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Размер диагонали нового изогнутого монитора Optix G27CQ4P, представленного компанией MSI, составляет 27 дюймов. Частота обновления картинки на нем – 165 Гц. Вместе с этим изгиб панели с радиусом 1500R обеспечивает высококачественную картинку, что и необходимо для класса игровых экранов.

Разрешающая способность обеспечена на уровне 2560 на 144 точек. Также стандартным для такого вида устройств является время отклика (1 мс). За отсутствие эффекта разрыва кадров отвечает система AMD FreeSync Premium.

По информации производителя, показатель динамической контрастности на данной панели равен 3000 к 1. Также разработчик обеспечит уже привычный для геймеров угол обзора в 178 градусов. Цветовое пространство DCI-P3 охвачено на 91,8%.



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