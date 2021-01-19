Продажи новых легковых автомобилей в ЕС сократились в 2020 году на 23,7%

19.01.2021, 18:52, Новости дня

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По заявлению аналитиков, в прошлом году на европейском рынке реализовали на 24,3% автомобилей меньше, чем годом ранее.

В 2020 году европейские дилеры продали около 11,96 миллионов новых автомобилей. Существенное сокращение объема совершенных сделок связывают с тяжелой ситуацией на рынке, вызванной пандемией коронавируса. Однако самым востребованным оказался бренд Volkswagen, который в 2020 году продал около 1,34 миллиона новых автомобилей, что на 24% меньше, чем годом ранее.

На втором месте значится французская автомобильная компания Renault, которая продала более 819 тысяч новых автомобилей в Европе. Замыкает тройку лидеров другой французский автогигант Peugeot, сумевший продать более 741 тысячи новых машин.