 

Продажи новых легковых автомобилей в ЕС сократились в 2020 году на 23,7%

19.01.2021, 18:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По заявлению аналитиков, в прошлом году на европейском рынке реализовали на 24,3% автомобилей меньше, чем годом ранее.

В 2020 году европейские дилеры продали около 11,96 миллионов новых автомобилей. Существенное сокращение объема совершенных сделок связывают с тяжелой ситуацией на рынке, вызванной пандемией коронавируса. Однако самым востребованным оказался бренд Volkswagen, который в 2020 году продал около 1,34 миллиона новых автомобилей, что на 24% меньше, чем годом ранее.

На втором месте значится французская автомобильная компания Renault, которая продала более 819 тысяч новых автомобилей в Европе. Замыкает тройку лидеров другой французский автогигант Peugeot, сумевший продать более 741 тысячи новых машин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Умер актер Владимир Коренев

21.11 / Amazon представил обновленные умные очки Echo Frames

19.11 / За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз

25.08 / МИД назвал оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей по Навальному

19.09 / Трамп ожидает, что все американцы получат доступ к вакцине от COVID-19 к апрелю

24.10 / Сибиряк залез в мусоропровод за паспортом и застрял

01.09 / Украина похвасталась рекордными объемами газа в ПХГ

14.07 / Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса

09.07 / Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT

04.12 / Новый менеджмент банкротит “Артемсоль” с целью продать за копейки – журналист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска