«Всё было готово, но никто не пришёл» – вопреки опасениям властей, «трамписты» пока ведут себя тихо

19.01.2021, 18:48, Новости дня

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Мрачные предостережения ФБР о том, что сторонники Дональда Трампа в ближайшее время могут вслед за вашингтонским Капитолием покуситься на правительственные здания в столицах штатов, похоже, оказались напрасными, пишет Le Temps. Как передаёт из США корреспондент издания, акции сторонников Трампа во всех штатах прошли достаточно мирно — даже несмотря на то, что некоторые из их участников были вооружены, правоохранители не задержали на них ни одного человека.



Reuters

В воскресенье утром перед зданием капитолия в столице штата Пенсильвания Гаррисберге во множестве собрались сотрудники сил правопорядка — так власти отреагировали на высказанные ранее ФБР предупреждения о «серьёзной угрозе» беспорядков со стороны активистов, поддерживающих Дональда Трампа, пишет корреспондент швейцарской Le Temps Валери де Граффенрид. Как отмечает журналистка, пока Вашингтон патрулируют почти 25 тыс. солдат Национальной гвардии США, которых привлекли к обеспечению безопасности после штурма главного американского Капитолия 6 января и в преддверии назначенной на среду инаугурации избранного президента Джо Байдена, опасения по поводу того, что капитолии 50 американских штатов также могут подвергнуться нападениям активистов, ещё сохраняются.

Именно эта «тревожная обстановка» и заставила власти Пенсильвании — наряду с дюжиной других штатов — обеспечить для капитолия Гаррисберга усиленную защиту, также задействовав Национальную гвардию, продолжает де Граффенрид. Как подчёркивает она, в последние дни в штате распространялись листовки, призывавшие неравнодушных прийти к зданию законодательного собрания Пенсильвании в воскресенье в полдень, чтобы принять участие в акции протеста, и власти опасались, что некоторые из потенциальных участников могут появиться на ней с оружием. «На входе в комплекс разместили оранжевые заграждения, рядом с которыми выстроились рядами облачённые в защитное снаряжение полисмены в сопровождении отчасти тяжеловооружённых солдат Национальной гвардии, а вокруг купола незаметно примостились снайперы; тем временем, рядом с комплексом разместились военные бронемашины и автомобили скорой помощи, а несколько соседних улиц были перекрыты — словом, в воскресенье утром в этом довольно сонном городе встречать трампистов готовились жёстко, — описывает журналист Le Temps ситуацию в Гаррисберге. — Вот только в итоге их собралось не больше маленькой горсточки, и вели они себя относительно тихо». «Всё было готово — но толком никто и не пришёл», — иронизирует журналистка.

Среди тех сторонников Трампа, кто всё же появился в столице Пенсильвании, был одетый в толстовку с надписью «Обман 2020» Алекс, который прибыл в столицу штата вместе со своей собакой из соседнего местечка Херши, знаменитого своими сладостями. Алекс приготовил для Джо Байдена несколько посланий, позволявших без труда понять его менталитет, — активист говорил об «украденных выборах», угрозе прихода к власти в США «коммунистического» режима и утере белыми американцами своих привилегий из-за движения Black Lives Matter, пересказывает корреспондент Le Temps. Чуть поодаль, поглощая пиццу, за ситуацией наблюдал активист движения «Антифа»; в беседе со швейцарской журналисткой он насмехался над белыми националистами, которым «так и не хватило смелости сюда прийти».



На ступенях капитолия и действительно было больше журналистов и фотографов, и те, «ёжась от холода, ждали людей, которые так и не появились», констатирует автор материала. Ближе к полудню к зданию в сопровождении двух единомышленников прибыл известный в этих краях активист Джин Стилп, который принёс с собой изображение Трампа в полный рост из картона, плакат с призывом отправить уходящего президента в тюрьму и бутафорский постамент с надписью «Белый националист. Фашист. Виновен в убийстве более 375 тысяч американцев по неосторожности. Лжец. Предатель». «Происходящему наконец задали тон», — смеётся автор. Прекрасно понимая, что всё внимание журналистов будет приковано к нему, Джин Стилп несколько раз изобразил при помощи своего реквизита, как будут сносить «памятник» Трампу, заявив: «Мы свергнем этого диктатора прямо здесь ради блага нашей демократии».



Чуть поодаль от капитолия, на небольшой улочке с кирпичными домами, корреспонденту Le Temps повстречался «беззаботный» полисмен, который потешался над мужчиной, выгуливавшим двух маленьких собачек: «Ага, ну вы-то хотя бы под надёжной защитой!». Ещё чуть дальше женщина, проезжая в автомобиле мимо групп солдат, кричала им: «Спасибо вам за то, что делаете! Берегите себя, ребята!». Как отмечает де Граффенрид, силы правопорядка Гаррисберга будут сохранять повышенную готовность на протяжении большей части недели — а значит жителям города придётся привыкнуть к их присутствию.



О том, что для защиты капитолия штата будут привлечены 450 солдат Национальной гвардии, губернатор Пенсильвании Том Вульф объявил в пятницу, говорится в материале Le Temps. Между тем, мэр Гаррисберга Эрик Папенфьюз сохранил оптимистичный настрой и попытался успокоить горожан — в опубликованном на его странице в Twitter видеоролике градоначальник заявил, что «прекрасно осведомлён о том, как тревожатся многие обитатели Гаррисберга», но заверил, что власти «готовы ко всему» ещё с прошлой недели.



Как подчёркивает корреспондент Le Temps, в районе капитолия были убраны многие почтовые ящики, а в воскресенье правоохранительные органы вели наблюдение за обстановкой в квартале одновременно с вертолёта и дрона. Всё это неспроста — о Пенсильвании в последние недели говорили очень много, ведь она стала одним из колеблющихся штатов, в итоге отдавших победу Байдену, что, впрочем, тут же попытались оспорить адвокаты Трампа, заявлявшие о многочисленных нарушениях на выборах, пишет журналистка.



Несмотря на напряжённый уикенд, ни о каких серьёзных инцидентах ни в Пенсильвании, ни в других штатах не сообщалось, подытоживает автор. «В Огайо, Мичигане, Флориде, Южной Каролине и Техасе трамписты собирались небольшими группами, и правоохранителям даже не пришлось переходить к задержаниям», — отмечает она. Больше всего беспокойства было в Мичигане: в мае сторонники Трампа уже ворвались в капитолий штата в столице Лансинге прямо во время заседания законодательного собрания, опротестовав таким образом карантинные ограничения, введённые губернатором Гретчин Уитмер, а в октябре ФБР сообщило о том, что пресекло попытку похищения главы штата. По этой причине в воскресенье Лансинг тоже патрулировало огромное количество сотрудников органов правопорядка — однако сторонники Трампа, в числе которых были участники ультраправого движения Boogaloo, опять-таки провели свою акцию относительно тихо и даже не стали «засиживаться» у капитолия, хотя многие из них были вооружены, передаёт де Граффенрид.