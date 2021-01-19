 

Рекордные снегопады в Европе – радость для жителей и стресс для автолюбителей

19.01.2021, 18:48, Новости дня
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Обильные снегопады на протяжении последних дней радуют жителей европейских стран. Однако рекордное количество выпавшего снега приводит также к ухудшению дорожных условий, транспортному хаосу и многочисленным авариям, несмотря на все усилия коммунальных служб, передаёт Eurones.

Белое покрывало укутало Париж: высота снежного покрова в субботу достигла во французской столице четырёх сантиметров. Предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности был объявлен в 32 французских департаментах. В столичном регионе Иль-де-Франс снег и последовавший за ним «ледяной дождь» привели к нескольким крупным авариям, в том числе со смертельным исходом. 

Обильные снегопады наблюдались также во всех бельгийских провинциях. Снег припорошил улицы Брюсселя. Метеорологи предупреждают водителей и велосипедистов, что в ближайшее время сохранятся опасные условия на дорогах. 

На юге Германии снегоуборочные машины весь день расчищали дороги, чтобы подготовиться к новым снегопадам. В этом регионе непогода привела к транспортному хаосу. В небольшой баварской общине Обермайзельштайн, где за последние дни образовались полутораметровые сугробы, в снегоуборочных работах приняли участие десять человек.

На юго-востоке страны на границе с Швейцарией погибла пожилая женщина — под тяжестью снега на неё рухнуло дерево. 

Дата выхода в эфир 17 января 2021 года.



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