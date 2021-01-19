Мнение: Берия появится на ВДНХ

19.01.2021, 18:46, Разное

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Тут недавно в теме с ответами на вопросы спрашивали насчет памятников Лаврентию Павловичу Берия.

Ну так. вот. "Росатом" установит на ВДНХ сразу две статуи в честь Берия как одного из организаторов создания советского ядерного оружия. Также там появится статуя Павла Судоплатова.

Берия появится на ВДНХ

«Росатом» установит на ВДНХ две реалистичные статуи Берии.

В корпорации объяснили, что без этого политического деятеля невозможно представить атомный проект, хоть он и «парень непростой».

Глава Департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Черемисинов рассказал, что они готовят историческую выставку в павильоне атомной энергии.

«Это совершенно неоднозначная фигура, но это руководитель советского атомного проекта. Конечно, парень непростой. Но когда мы говорим об истории Великой отечественной войны, говорить о ней без упоминания Гитлера – тоже странно. Игриво его убрать, я получу больше претензий по этому поводу. Тут ведь и в шапке дурак, и без шапки дурак.

Но против истории не попереть. Мы не касаемся политических вопросов. Нас тоже мучила эта история, а там же ещё и Сталин всем этим руководил. Но куда деться. Мы постараемся сделать всё это интеллигентно. Но совсем избежать упоминания невозможно».

Об установке двух фигуры Лаврентия Берии первыми сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Это подтвердили изданию в Росатоме.

Госкорпорация объяснила, что Берия возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР: «И.В.Курчатов говорил: „Если бы не Берия, то бомбы у нас бы не было“. Таким образом, рассказ об атомном проекте СССР без упоминания личности Берии не представляется возможным».

Согласно техзаданию, у фигур должны быть силиконовые головы и вандалостойкие стеклопластиковые туловища. Фигуры названы объектом реквизита, «не подразумевающим непосредственного взаимодействия с посетителем».

«Открытые медиа» добавляют, что в павильоне установят фигуры и других участников атомного проекта, среди которых академики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Виталий Хлопин, а также генерал-лейтенант НКВД Павел Судоплатов. Открыть павильон планируют в августе 2021 года.

https://www.yaplakal.com/forum1/topic2218556.html – цинк

Действительно, от Сталина, Берия и НКВД никуда не деться. Особенно если учитывать, что их наследием мы пользуемся до сих пор.

Кстати, это хорошо, что про Судоплатова не забывают.

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