 

“Возвращают в советское прошлое”. Детский омбудсмен заявил, что Кабмин Украины намерен приостановить реформу интернатов

19.01.2021, 18:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кабинет министров Украины намерен отсрочить до 2026 года прекращение приема в интернаты детей в возрасте до трех лет, что было предусмотрено одним из ключевых приоритетов стратегии до 2020 года. Об этом 19 января сообщил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что получил на согласование проект распоряжения правительства, принятие которого “фактически прекратит реформу интернатов”.  Кулеба считает, что правительство намерено оставить все, как было, вместо развития доступных образовательных, медицинских и социальных услуг.

Также распоряжением хотят исключить из реформы 70% интернатных учреждений системы образования – это специальные и специализированные учреждения, в составе которых есть пансион.

“Реформа фактически сужается только к домам ребенка (реформу которых откладывают до 2026 года), детским домам-интернатам системы социальной защиты (для детей с тяжелыми формами инвалидности) и детским домам системы образования (в которых по состоянию на 1 января 2020-го осталось 1057 детей, то есть менее 1% от общей численности детей в интернатах)”, – заявил он.

Он отметил, что, согласно рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, институциональное размещения детей допускается лишь как крайняя мера и только в случаях, соответствующих интересам ребенка. Разлучать ребенка с родителями неприемлемо, считает омбудсмен.

Кулеба отметил, что необходимо укреплять способности системы защиты детей, чтобы специальное образование стало доступным для летей не путем помещения его в интернат или пансион на жительство, а простым подвозом ребенка в учреждение. Он также подчеркнул важность инклюзивного образования, финансирования услуг ассистента ребенка, питания, реабилитационных услуг, введения субвенции из госбюджета на специалистов по социальной работе в общинах.

“Изменения в стратегии, которые предлагает Минсоцполитики, фактически возвращают нас в советское прошлое, когда у ребенка с инвалидностью не было другого выбора, как жить в интернате, без родителей, и быть изолированным от общества. Эти изменения станут сигналом для территориальных общин, что услуги уже можно не развивать, а, как и раньше, просто направлять детей в интернаты”, — считает омбудсмен.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в 286 специальных учебных заведениях находилось 34 947 детей, из которых 20 837 там не только учились, но и жили. В 79 учреждениях специализированного образования находилось 22 273 ребенка, из них 13 611 там проживали, рассказал омбудсмен.

https://www.facebook.com/KulebaMykola/posts/3369801243124970

В 2017 году Украина приняла стратегию реформирования интернатной системы, согласно которой интернаты должны были исчезнуть до 2026 года.

По информации Zaxid.net бывший министр соцполитики Юлия Соколовская заявляла в Facebook, что Кабмин 3 марта 2020 года поддержал план реформирования, которым предусмотрено сокращение на 75% количества интернатов в Украине до 2024 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / В Германии разработали законопроект о правильном выгуле собак

25.06 / Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова

15.12 / В Украине из-за непогоды без электричества остались 234 населенных пункта

22.08 / Первый замгоссекретаря США собрался в Россию для обсуждения Белоруссии

28.12 / С 1 января Кабмтин отменил льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии для населения

11.01 / В 2021 году Украина должна выплатить 585 млрд грн по внешнему госдолгу – Минфин

18.08 / Трамп допустил превращение США в «скучную социалистическую страну»

29.07 / Посольство РФ получило уведомление о задержании 32 россиян в Беларуси

23.10 / В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом

21.10 / Google впервые за восемь лет выбыл из тройки самых дорогих брендов мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска