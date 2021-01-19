 

США ввели новые санкции против “Северного потока – 2”

19.01.2021, 18:44, Новости дня
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Министерство финансов США ввело новые санкции против российского судна “Фортуна”, которое задействовано в строительстве газопровода “Северный поток – 2”, и его владельца, компании KVT-RUS. Об этом сказано в сообщении министерства от 19 января.

Из документа следует, что санкции коснулись также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера SIERRA для перевозки сырой нефти.

Российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта “Северный поток – 2”. Об этом 19 января сообщило информагентство  Reuters со ссылкой на меморандум к новому размещению бондов холдинга.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. 

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. “За” проголосовал 81 сенатор, “против” – 13.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по “Северному потоку – 2”. Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода “Северный поток – 2” протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии, однако уже в середине января этого года Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение на прокладку трубопровода.

18 января стало известно, что строительство газопровода в водах Германии приостановили из-за жалобы экологов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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