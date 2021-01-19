В Луганской области шести боевикам “ЛНР” объявили о подозрении

19.01.2021, 18:44, Новости дня

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В Луганской области по материалам контрразведки Службы безопасности Украины объявили о подозрении шести участникам незаконных вооруженных формирований, причастных к преступлениям против государственной и общественной безопасности. Об этом 19 января сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что с началом российской вооруженной агрессии четверо жителей Кадиевки (бывший Стаханов) и Алчевска добровольно присоединились к так называемому “МГБ ЛНР”. В рядах террористов они занимались “контрразведывательной” и диверсионной работой, незаконным преследованием и лишением свободы граждан, принуждением мирного населения к преступной деятельности в интересах российских оккупантов.

Действия боевиков квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Помимо этого, контрразведка СБУ задокументировала противоправную деятельность руководителей Голубовского (Кировск) и Сорокинского (Краснодон) горотделов “миграционной службы МВД ЛНР”, которые проводят принудительную незаконную выдачу “паспортов” террористической организации “ЛНР” и прочих “документов” фейковой “республики”.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сейчас они объявлены в розыск.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

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