 

Разбитое сердце, Зеленский, Тодоренко, Притула, “Орел и решка”, ню. Интервью Гордона с Лесей Никитюк. Трансляция

19.01.2021, 18:44, Новости дня
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Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН. 

В 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на телеканале “Интер”, эта работала принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1, с 2018 года работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху”?, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место. 

Активно ведет свои соцсети. На страницу Никитюк в Instagram подписано 3,6 млн человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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