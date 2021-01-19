Шкарлет: Студенты после 24 января должны учиться очно или в смешанном формате

19.01.2021, 18:44, Новости дня

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При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального и высшего образования должны после 24 января продолжить обучение в смешанном формате или очно, считает министр образования Сергей Шкарлет. Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что такова позиция Минобразования, однако высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, будут самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение.

“Отдельный вопрос – практика. Ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, а потому важно организовать студенческие и ученические практики с обязательным соблюдением карантинных мероприятий”, – добавил министр.

Ранее Шкарлет заявлял, что младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению, а старшие классы – к обучению в смешанном формате, но окончательное решение по этому поводу также еще не принято.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину. Такой вариант карантина действовал до локдауна и предусматривал право региональных властей самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

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