Инфекционист Акинфиев рассказал об опасности ношения респиратора

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19.01.2021, 18:40, Разное
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Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, в чем заключается опасность ношения респиратора. Они являются разными по комфортности и эффективности защиты.
В Германии в ближайшее время могут принять официальное решение об обязательном ношении всеми гражданами респираторов, вместо обычных медицинских масок. В Баварии подобное распоряжение уже вступило в силу. Врач Илья Акинфиев оценил эффективность и удобство таких средств защиты.

Респираторы делятся на три класса. Второй из них в период пандемии коронавируса стал наиболее известен. Им начали пользоваться не только медицинские работники, но и простые люди. Эти респираторы по эффективности превосходят стандартные маски, но один минус все-таки присутствует. Он заключается в том, что в данном средстве защиты тяжелее дышать, сложнее находиться в помещении. Инфекционист предупредил, что имеет в виду респиратор без клапана выдоха.

Некоторые типы этих средств защиты и вовсе могут представлять опасность для окружающих. Дыхание облегчается, если есть клапан выдоха. Однако наряду с этим присутствует и определенный нюанс: респиратор станет защищать своего владельца, но если последний заражен, то инфекция станет распространяться дальше.

Эксперт обратил внимание и на финансовую составляющую. Респираторы стоят гораздо дольше обычных масок.



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