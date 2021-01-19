Ксения Бородна кремировала любимого кота

19.01.2021, 18:40, Разное

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Популярная российская ведущая Ксения Бородина рассказала, что ей пришлось кремировать своего кота Каспера. Любимый мейн-кун знаменитости скончался в декабре.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Ксения Бородина показала коробку с прахом домашнего животного. На ней лежал ошейник Каспера. Ведущая заявила, что пока на улице закрепилась большая минусовая температура, похоронить питомца не получится.

Ксения Бородина очень любит животных. Она хорошо относится, как к собакам, так и кошкам. Питомцы уже давно стали частью ее семьи. Животные завоевали любовь подписчиков ведущей. Недавно мейн-кун по имени Каспер скончался. Он был взят в дом после того, как сбежал кот Шанти.



Изображение взято с: Instagram @borodylia

Каспер был обнаружен мертвым на подоконнике в доме Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Вскрытие показало, что у него оторвался тромб. Впоследствии ведущая узнала, что такое нередко случается с котами данной породы.