Российские дипломаты назвали беспрецедентным отключение связи консульству в Нью-Йорке

19.01.2021, 18:18, Новости дня

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Отключение связи российскому консульству в Нью-Йорке стало беспрецедентным актом, заявили российские дипломаты.

Об этом представители российской дипломатии заявили РИА «Новости».

Напомним, консульство РФ в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи. Линии связи, по данным дипмиссии, отключила американская сторона. Также у консульства возникают перебои с доступом в интернет.

Всех граждан России, планировавших обратиться к миссии, просят связаться с ее представителями с помощью электронной почты.