Еврокомиссия призвала отказаться от необязательных поездок внутри Евросоюза

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19.01.2021, 18:18, Новости дня
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Границы внутри Евросоюза останутся открытыми, однако Еврокомиссия решительно призывает отказаться от необязательных поездок, говорится в опубликованной ЕК стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе с пандемией.

«Усиливая меры по противодействию пандемии, необходимо сохранить свободу перемещения [внутри ЕС] и единый рынок. Все необязательные [трансграничные] поездки должны решительно не поддерживаться, пока эпидемиологическая ситуация кардинально не улучшится. Пропорциональные ограничения поездок, включая тестирование пассажиров, должны сохраняться для зон повышенного риска», – цитирует документ ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза пока не договорились о форме сертификата вакцинации от COVID-19. Представитель комиссии заявлял, что существует необходимость сертификатов о вакцинации от коронавируса, соответствующие обсуждения идут на уровне европейских институтов, рекомендации появятся к середине января. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе.



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