Алексей Навальный выдал кадры из GTA 5 за недвижимость Путина

19.01.2021, 18:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Алексей Навальный в новом фильме “Дворец для Путина. История самой большой взятки” показал зрителям кадры с недвижимостью президента РФ.

Видео, продемонстрированное блогером, не имеет отношения к реальности. Ролик был заимствован из видеоигры GTA 5.

На ошибку в фильме указали депутаты Барнаульской городской думы. Они сняли видео, в котором разобрали фрагмент, показанный блогером, и показали оригинал ролика геймера из Азии, который вышел еще в августе 2020 года. Депутаты также обратили внимание на несколько моментов, выдавших неправдоподобность ролика.

GTA 5 уже не в первый раз демонстрируется на оппозиционных ютуб-каналах, которые выдают кадры из игры за реальную недвижимость госслужащих. Например, скриншот игры уже появился в эфире программы «Навальный LIVE» еще в 2018 году.

—