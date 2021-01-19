 

Что произошло за ночь 19 января

19.01.2021, 18:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Коротко.

  • Гособвинение запросило 25 лет колонии строгого режима для Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в расстреле сослуживцев в одной из военных частей Забайкалья. Также прокуратура попросила зачесть срок пребывания срочника в СИЗО. В конце декабря присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.

  • Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили в СИЗО «Матросская тишина» политика Алексея Навального. Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал, что оппозиционер находится один в трехместной камере в карантинном отделении. По словам Навального, давления на него со стороны сотрудников не оказывается.
  • Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза заявил, что Беларусь получит компенсации из-за переноса из страны чемпионата мира. Все расходы, по его словам, понесет сама организация.

  • В Великобритании за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 599 человек. Телеканал Sky News отмечает, что на прошлой неделе в стране за сутки от коронавируса скончались больше всего людей на душу населения в мире. В США же число случаев заражения, по данным университета Хопкинса, превысило 24 млн. Однако президент страны Дональд Трамп разрешил въезд из шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии при условии наличия отрицательного теста на COVID-19.

    • Источник: Новая газета



    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    22.08 / Мнение: А если все же аллергия?!

    31.07 / Как задержание россиян в Белоруссии отразится на отношениях Москвы и Минска

    28.12 / Ученые подсчитали вероятное количество развитых цивилизаций в Млечном пути

    26.08 / Мнение: Базовый зажим

    25.06 / Япония отказалась размещать у себя американские комплексы ПРО

    17.07 / Названы самые опасные районы Москвы

    25.09 / Модельер Варламов искал девушек «свободного образа жизни» в баню для Лукашенко

    28.07 / Мнение: Когда можно бить полицейских?

    16.12 / Любовь Успенскую уличили в хвастовстве из-за домашнего фото в шубе

    03.08 / Ученые: Тренировки помогают детям получать хорошие оценки

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    Яндекс.Деньги - 410011013132383
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска