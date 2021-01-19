Дуа Липа впервые прокомментировала слухи о беременности

19.01.2021, 18:02, Разное

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На днях 25-летняя певица Дуа Липа спровоцировала слухи о беременности, опубликовав снимок с отдыха со своим бойфрендом – 21-летним манекенщиком Анваром Хадид, братом Беллы и Джиджи Хадид. Снимок, на котором артистка позирует полубоком, она снабдила многозначительными эмодзи – детская бутылочка, плюшевый мишка и ангелочек. Фолловеры решили, что таким образом Липа намекает на “интересное положение”. Недавно певица решила разъяснить ситуацию, став героиней шоу Jimmy Kimmel Live.

Дуа Липа на отдыхеМне нравится находить маленькие случайные смайлы. Я опубликовала бутылочку, маленького ангела, блестки. Случайно. Я действительно не думала об этом, но затем обратила внимание на комментарии – “она беременна?”. И я смотрю на картинку, смотрю на комментарий, смотрю на картинку, смотрю на комментарий… И думаю: “Конечно, я не выгляжу беременной”. Но потом люди начали писать рассказы о том, что я опубликовала какие-то загадочные послания, что таким образом объявляю о беременности. Подумала тогда: “Боже мой. Эти смайлики пришли, чтобы укусить меня за задницу”. Я не беременна, просто хочу прояснить ситуацию,- рассказала Липа. О ее отношениях с Анваром Хадид впервые заговорили в июне 2019 года, когда девушка была замечена на вечеринке по случаю его дня рождения. А уже в июле появились первые снимки, подтверждающие их роман: Дуа Липу и Анвара сфотографировали вместе во время музыкального фестиваля British Summer Time, который проходил в лондонском Гайд-Парке.

Дуа Липа и Анвар Хадид До встречи с Анваром – с которым Дуа Липу наверняка познакомили его сестры Джиджи и Белла, певица также встречалась с представителем fashion-индустрии. Девушка 4 года состояла в отношениях с манекенщиком Айзеком Кэрью и рассталась с ним аккурат перед началом своих отношений с Анваром. “Послужной” же список Хадид не обошелся без более известных имен: в американской прессе ходили слухи о начале его романа с коллегой по модельному цеху Кендалл Дженнер. Страстные объятия и поцелуи, впрочем, ни к чему не привели. До этого Анвар в течение полутора лет встречался с актрисой и звездой франшизы “Трансформеры” Николой Пельц. В 2018 году они расстались, и теперь Никола, так же, как и ее бывший, счастлива в отношениях – с сыном Дэвида Бекхэма Бруклином.