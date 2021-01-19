Fox News – Байден уже договаривается с Ираном о возобновлении ядерного соглашения

19.01.2021, 17:54, Новости дня

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Не дожидаясь инаугурации, Джо Байден начал вести переговоры о возобновлении ядерного соглашения 2015 года, пишет Fox News со ссылкой на The Times of Israel. Как отмечает военный аналитик телеканала Джек Кин, на ключевых постах в новой администрации будут те же люди, которые договаривались с Ираном при Обаме. По мнению Кина, политика Трампа значительно ослабила Тегеран, поэтому Вашингтон вправе рассчитывать на более выгодные условия сделки.

И снова здравствуйте. Иранские ракеты дальнего радиуса действия упали в море в ста милях от кораблей ВМС США. Власти подтвердили эту информацию эксклюзивно для Fox News. Субботние учения Корпуса стражей Исламской революции послужили демонстрацией силы за считанные дни до ухода Трампа с поста президента. Однако израильское издание сообщает, что будущая администрация Джо Байдена уже потихоньку ведёт переговоры с Тегераном о том, чтобы вновь присоединиться к ядерному соглашению 2015 года.

За комментарием обратимся к старшему аналитику Fox News по стратегическим вопросам, генералу в отставке Джеку Кину. Большое спасибо, генерал. Неужели администрация Байдена слепо возвращается к тому, что им казалось правильным в 2015 году, несмотря на то что иранцы показали нам свою истинную сущность и свои истинные намерения?

ДЖЕК КИН, старший аналитик Fox News по стратегическим вопросам: Надеюсь, что нет, Пит. Но, конечно, похоже на то. При администрации Обамы они больше года вели тайные переговоры, и некоторые из тех, кто занимался этим тогда, теперь получат должности в администрации Байдена. Одна из них — Венди Шерман, которая была главным переговорщиком, а теперь будет заместителем госсекретаря. Ещё один — Тони Блинкен, предложенный на пост госсекретаря. А также Джейк Салливан, которого предложили… не предложили, а выбрали в качестве советника по национальной безопасности.

Так что да, те из нас, кто признаёт, что обстоятельства сильно изменились и что у нас больший рычаг влияния, позволяющий вместо возвращения к первоначальной сделке заключить сделку получше… Во-первых, когда были ослаблены санкции, иранцы взяли деньги и вовсе не стали ответственной страной, что было одной из целей ядерного соглашения, а активизировали своё злостное поведение в регионе. Всё стало хуже. Они свергли правительство Йемена, выделили больше ресурсов на гражданскую войну в Сирии, подрывали позиции иракского правительства и действовали против американских войск. Вот чем они занимались пять лет!

Во-вторых, трамповские санкции парализуют Иран, и это даёт Байдену огромный рычаг влияния. Потому что иранцы на этот раз отчаянно нуждаются в сделке. Почти как Обама, который хотел заключить сделку больше всего на свете. На этот раз в таком положении иранцы. Давайте использовать это как рычаг. К тому же у нас есть «соглашение Авраама», у нас есть коалиция арабов и израильтян, которые теперь работают против Ирана — это основная причина их сближения. Да мы просто обязаны использовать это как рычаг и, уж конечно, чего-то этим добиться!

И вот ещё что. В прошлом наши переговорщики уступали, когда Иран артачился. Когда мы выдвигали какое-то предложение, они начинали артачиться: «Нет, на это мы не пойдём, до свидания!» Мы должны были позволить им уйти. И если так будет и на этот раз, пусть уходят. На этих переговорах нам надо быть жёстче, чем на прошлых.



Дата выхода в эфир 17 января 2021 года.