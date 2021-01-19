 

«Ради исцеления страны» – сенатор Грэм призвал лидера демократов отказаться от импичмента Трампа

19.01.2021, 17:54, Новости дня
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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм написал письмо будущему лидеру сенатского большинства демократу Чаку Шумеру с предложением отказаться от суда по делу об импичменте, пишет Business Insider. По словам Грэма, процесс будет «противоречить Конституции», поскольку Дональд Трамп уже покинет пост президента, и лишь воспрепятствует процессу «исцеления» страны.


Reuters

В воскресенье 17 января сенатор-республиканец США Линдси Грэм в своём письме попросил нового лидера сенатского большинства демократа Чака Шумера провести голосование в верхней палате конгресса по предложению отказаться от суда по делу об импичменте президента Дональда Трампа, пишет Business Insider. 

 

По словам Грэма, «сенат должен проголосовать за прекращение рассмотрения статьи об импичменте, когда эта инициатива будет передана» в палату. «Если мы поступим иначе, мы на неопределённый срок, если не навсегда, отложим исцеление нашей страны», — предупредил сенатор в своём Twitter, публикуя копию обращения к Шумеру. 

 

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 17, 2021

 

Как напоминает издание, на прошлой неделе в палате общин в отношении Трампа из-за его роли в штурме Капитолия 6 января был запущен процесс импичмента по статье «Подстрекательство к восстанию». Проведением суда должен будет заниматься сенат, также ему предстоит решать, выносить ли обвинительный приговор президенту. Как заявил действующий лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл, суд, скорее всего, состоится только после инаугурации избранного лидера Джо Байдена, а к тому моменту место лидера большинства в верхней палате уже займёт демократ Чак Шумер. 

 

По данным Business Insider, Грэм неоднократно принимал сторону президента Трампа, но после инцидента в Капитолии временно прекратил поддерживать главу Белого дома и признал победу Байдена на выборах. Тем не менее в своём письме к Шумеру сенатор назвал импичмент «противоречащим Конституции», поскольку к тому моменту, как начнётся суд, Трамп уже не будет занимать пост президента. 

 

Грэм отметил, что вице-президент Майк Пенс не последовал призывам, в том числе и от президента, пойти против Конституции и попытаться отменить результаты голосования. «Но вы теперь своим первым решением на посту лидера большинства, вместо того чтобы начать процесс исцеления, который так нужен нашей стране, ищете расплаты и политической мести», — обратился Грэм к Шумеру. 

 

Также сенатор подчеркнул, что и республиканцы в верхней палате отказались от «противоречащих Конституции» действий в плане официального утверждения результатов голосования в конгрессе. «Практически все мы отказались от попыток далее оспаривать итоги выборов 2020 года», — заявил в письме Грэм. 

 

Однако, как обращает внимание Business Insider, всего за несколько дней до голосования по утверждению итогов порядка десяти сенаторов-республиканцев заявляли, что собираются оспаривать результаты по некоторым штатам. Кто-то из этих конгрессменов изменил свою точку зрения после штурма Капитолия сторонниками Трампа, но восемь представителей Республиканской партии всё равно выступили против. 

 

За несколько дней до того, как Грэм написал письмо Шумеру, сенатор-республиканец выступил с критикой своего однопартийца и лидера сенатского большинства Макконнелла. Последний заявил, что будет дожидаться суда по делу об импичменте, чтобы рассмотреть представленные доказательства, на что Грэм ответил, что Макконнелл «только усугубляет проблему».



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