 

Главред – вмешательства в выборы в США продолжатся, какими бы карами Америка ни грозила

19.01.2021, 17:54, Новости дня
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США стали настолько коррумпированным государством, что в политику страны вмешиваются все подряд, включая Украину, считает украинский политический эксперт Андрей Головачёв. Как пишет он в статье для портала «Главред», если прибавить к этому потерю преемственности во внешней политике, которая произошла после Обамы, то можно сделать вывод, что масштабные вмешательства в выборы в США всегда будут иметь место.


Reuters

Последние два избирательных цикла в США выявили новый феномен, который если раньше и присутствовал, то в незначительных размерах. Как считает политический эксперт Андрей Головачёв, это масштабное вмешательство в выборы в Америке со стороны различных стран, в числе которых есть даже Украина, как бы смешно это ни звучало.

«Без преувеличения можно сказать, что выборы в США превратились в общепланетарные выборы. Почему вдруг все стали вмешиваться в выборы в Америке? Начнём с того, что если явление приобрело массовый характер, то, значит, оно имеет объективные причины. То есть не зависит от воли конкретного политика, а будет иметь место всегда, независимо от того, будут ли у власти Си Дзиньпин и Путин или нет. Вмешательство всё равно будет», — пишет эксперт в статье для портала «Главред».

По мнению Головачёва, одной из главных причин такого вмешательства является потеря преемственности во внешней политике США. До Обамы в Америке смена президентов и правящих партий не приводила к заметной смене внешней политики, но после него стали доминировать две разные и противоположные линии. 

«Например, Трамп считал, что Украина — это тотально коррумпированная и нереформируемая страна, которой нет смысла заниматься и лучше передать её в зону ответственности России. Байден и демократы думают совсем иначе. И так по всем остальным вопросам внешней политике. Таким образом, первая объективная причина — это раскол в самой элите США по поводу роли и места Америки в мире», — считает Головачёв.

Кроме того, вмешательствам также способствуют коррумпированность и моральное разложение элиты в США. Элиты, почти не стесняясь, торгуют национальными интересами, чем умело пользуются Китай, Иран, Россия, Израиль и другие страны. 

«Есть и другие причины, но эти две самые главные. Они носят объективный характер и завтра они не исчезнут. Поэтому, скорее всего, масштабные вмешательства в выборы в США всегда будут иметь место, какими бы карами Америка ни грозила нарушителям. Ну а то, что сама Америка повсеместно вмешивается в выборы и даже иногда прямо определяет победителя и проигравшего, её, разумеется, не смущает. Не смущает, потому что после распада СССР главными чертами внешней политики США стали высокомерие и нарциссизм», — заключает автор материала. 



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