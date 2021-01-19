“Укрэнерго” заявила о критической ситуации с запасами угля из-за морозов

19.01.2021, 17:50, Новости дня

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Государственная энергетическая компания “Укрэнерго” предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС). Об этом говорится в сообщении компании от 18 января.

По состоянию на 18 января, запасы угля уменьшились в 5,2 раз до 487,5 тыс. тонн по сравнению с началом ноября прошлого года. Из общих запасов в 487,5 тыс тонн запасы газового угля оценили в 283,6 тыс тонн (они уменьшились в 7,5 раз), а антрацитового – в 203,9 тыс тонн (уменьшение на 44,4%).

“Поэтому, начиная с понедельника 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская, Змиевская, Трипольская) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт”, – заявили в компании.

В “Укрэнерго” добавили, что из-за резкого похолодания выросла нагрузка на ТЭС. В течение недели все блоки ТЭС в энергосистеме работали на угле. Среднесуточное производство энергии на ТЭС увеличилось на 6,1%.

“Никаких отключений категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на 18 января не произошло, графики ограничения мощности и аварийного отключения промышленных предприятий не применялись”, – подытожила компания.

15 января нардеп от “Батьківщини”, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании “Центрэнерго” остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

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