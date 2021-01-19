“Атлантида” Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA

19.01.2021, 17:50, Новости дня

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Картина украинского режиссера Валентина Васяновича “Атлантида” попала в длинный список фильмов, которые будут претендовать на номинации Британской академия кино и телевизионных искусств BAFTA. Об этом сообщается 15 января на официальной страницы фильма.

Лента поборется за номинации в 12-ти категориях, среди которых “Лучший фильм”, “Лучшая режиссерская работа” и “Лучший неанглоязычный фильм”.

Отмечается, что на главный приз в последней номинации претендуют 55 картин, а за победу в категории “Лучший фильм” будут соревноваться 245 работ.

Имена победителей станут известны 11 апреля 2021 года.

https://www.facebook.com/atlantismovieua/posts/225814655693577

“Атлантида” – фильм-антиутопия, в нем рассказывается о победе Украины в войне с Россией. Действие картины происходит на Донбассе в 2025 году. На экране демонстрируют последствия военных действий, которые сделали территорию непригодной для жизни.

Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. В “Атлантиде” снимались волонтеры и военные, принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины.

Картина также представляет Украину на 93-й премии “Оскар” Американской академии кинематографических искусств и наук в категории “Международный полнометражный фильм”. Церемония награждения запланирована на 25 апреля.

BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году.

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