 

Россия завозит в ОРДЛО горючее и беспилотники – украинская разведка

19.01.2021, 17:50, Новости дня
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Россия завозит на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей горючее и беспилотники. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

“Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов. С начала января через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях доставлены железнодорожным транспортом более 22 тыс. тонн горючего, автомобильным транспортом завозились грузы с военным имуществом и беспилотные летательные аппараты “Орлан-10”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, под видом так называемой “гуманитарной помощи” от российских волонтерских организаций продолжается поставка оккупационным подразделениям на востоке Украины материальных средств военного назначения, в том числе, элементы тактического снаряжения и лазерные приборы наблюдения и целеуказания.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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