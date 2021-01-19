Новый флагман Motorola Edge S представят уже сегодня

19.01.2021, 17:46, Разное

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Компания Lenovo, которой принадлежит бренд Motorola, уже сегодня готова представить вниманию общественности новый флагман популярной марки. В Сети появились характеристики смартфона Edge S и его силуэт.

О грядущей презентации объявил генеральный директор китайского мобильного подразделения Lenovo Чен Джин. По его словам, всех поклонников бренда ожидает сегодня большой анонс новинки. Выпуск флагманского аппарата от Motorola также не будут затягивать, в Сети появился тизер с силуэтом девайса, украшенным иероглифами. Исходя из официальных данных, модель получит название Motorola Edge S.

Ранее сообщалось, что работать смартфон будет на одной из самых актуальных версий однокристальной мобильной системы Snapdragon. Дополнит производительный и быстрый процессор с индексом 8ХХ, который многие считают 888-й, последней модификацией, 8- или 12-гигабайтный чип оперативной памяти в зависимости от версии. Встроенная память также разнится в базовом и расширенном вариантах, и составит 128 и 256 гигабайт. На устройстве предустановлено последнее, одиннадцатое, поколение операционной системы Android.

Дисплей с разрешением FHD+ получит как минимум 90-герцную частоту обновления изображения. Блок основной камеры Motorola Edge S состоит из трех объективов, главный из которых, OmniVision OV64B с опциями широкоугольной съемки, соответствует 64 мегапикселям. Также здесь установлен сверхширокоугольный 16-мегапиксельный OmniVision OV16A10, и сенсор определения глубины сцены OmniVision OV02B1B на 2 миллиона пикселей. Каким будет датчик фронтальной камеры, а также зарядка и другие подробности девайса, пока не известно. Как предполагают техноблогеры, стоимость нового флагмана от известного бренда будет на уровне имиджевых смартфонов.