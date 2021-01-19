Ольга Бузова призналась, что ее «бесят» набранные на отдыхе килограммы

19.01.2021, 17:46, Разное

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Сразу по приезду в Москву Ольга Бузова окунулась в рабочие будни и написала в микроблоге Instagram, что уже успела заново устать. Кроме этого, певица призналась подписчикам, что ее «бесят» набранные на отдыхе на Мальдивах килограммы.

Артистка пояснила поклонникам, что уехала с работы только около одиннадцати часов вечера, хотя была на съемках уже в половине второго дня. Ольга Бузова заявила, что любит то, чем она занимается, поэтому готова работать сверхурочно. Однако артистка еще не пришла в себя после длительного отдыха, поэтому до сих пор пытается войти в активный ритм Москвы. Телеведущая отметила, что обещает себе ежегодно больше думать о собственном здоровье и не взваливать на хрупкие плечи слишком много работы. Она опирается на собственный жизненный опыт и понимает, что для того, чтобы все было выполнено качественно, нужно это делать самой. Или, как вариант, постоянно контролировать процесс.

Ольга Бузова также призналась, что ее «бесят» набранные на отдыхе лишние килограммы. На снимке, которым знаменитость сопроводила пост, она позирует в зеленом клетчатом деловом костюме с короткими шортами и бежевых «лодочках». Поклонники удивились заявлению ведущей, так как на Мальдивах она постоянно публиковала фото в купальниках, где выглядела очень стройной. Некоторые фолловеры считают, что у возлюбленной Давида Манукяна излишняя худоба и она «ходит по грани», так как за стремлением иметь идеальную фигуру может скрываться серьезная болезнь.