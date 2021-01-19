Врач предупредил об опасности крещенских купаний после COVID-19

19.01.2021, 17:44, Разное

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Окунуться в прорубь могут себе позволить только очень здоровые люди, желательно подготовленные, считает Андрей Кондрахин. Если же вы страдаете от гипертонической болезни, перенесли инфаркт или инсульт, ледяная вода в буквальном смысле может вас убить.

«Когда у человек окунается в холодную воду, происходит большой выброс адреналина и кортизола. Вся периферия “схлопывается” для того, чтобы не дать организму остыть и весь объем крови в руках и ногах устремляется в центр. Это огромная нагрузка на сердце», – рассказал врач МедПорталу.

Оказавшись в ледяной воде, организм моментально остывает минимум на два градуса. По словам Андрея Кондрахина, гипотермия происходит при температуре тела 33 градуса, и в этот момент начинается замедление всех биохимических процессов, организм перестает вырабатывать тепло. Дальнейшее понижение температуры может привести к судорогам и потере сознания.

«Люди, которые недавно перенесли COVID-19, бронхит, тонзиллит, обострение гайморита и другие инфекционные и хронические заболевания, после таких мероприятий рискуют заболеть снова. Известно, что криогенные температуры могут обеспечить “перезагрузку” иммунитета, когда ненужные клетки буквально сгорают, поэтому часто люди ощущают мощный заряд энергии после крещенских купаний. Но для ослабленного иммунитета, который только начал восстанавливаться, это может стать перегрузкой. Именно поэтому всем пациентам после вирусных заболеваний в первую очередь избегать переохлаждения», – объяснил эксперт.

Всем, кому важно соблюдать православные традиции, Андрей Кондрахин рекомендует ограничиться умыванием ледяной водой. Если вы все же решили рискнуть и сегодня вечером окунуться в прорубь, врач советует соблюдать несколько простых, но очень важных рекомендаций. Они могут спасти вашу жизнь и здоровье.

Не принимать алкоголь ни до, ни после купаний. Даже если очень хочется.

Постараться максимально сократить время, проведенное в ледяной воде. Максимум — 15 минут, а лучше окунуться и поскорее выйти;

Сразу после выхода из купели побыстрее зайти в теплое помещение и хорошенько растереться махровым полотенцем;

Выпить теплый чай;

Избегать переохлаждения в ближайшее время – два сильных стресса подряд иммунитет не выдержит.

«Хорошо, если рядом с вами есть опытные люди, которые занимаются моржеванием — они всегда знают, что делать», – советует врач.