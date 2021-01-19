В Госдуму внесён законопроект о праве мужей ссылать неверных жён в монастырь

19.01.2021, 17:31, Разное

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В ближайшее время парламент рассмотрит пакет поправок в Семейный кодекс, которые предусматривают возможность отправлять уличённых в супружеской неверности жён в монастырь.

– Измена – это тяжкий грех, но на данный момент никаких санкций для неверных супругов не предусмотрено. До революции в России женщин, которые не хранили верность, ссылали в монастыри, где они могли постом и молитвой искупить свой тяжкий грех. Мы предлагаем эту практику возродить – это сведёт на нет измены, ведь недаром в народе говорят, «сучка не захочет, кобель не вскочит». Кроме того, эти меры позволят нам снизить распространение венерических заболеваний и существенно улучшить духовно-нравственный климат в российском обществе, – заявил автор инициативы Леонид Слуцкий.

В ходе обсуждения поправок ряд депутатов предложили ввести ответственность и для неверных мужей, но парламентарии отказались рассматривать данный вопрос. Кроме супругов, правом принудительно направлять уличённых в измен жён будут наделены органы исполнительной власти.

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