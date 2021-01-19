 

Аргентинских медиков начали прививать вторым компонентом «Спутник V»

19.01.2021, 17:24, Новости дня
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В Аргентине началась вакцинация медицинских работников вторым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщают местные телеканалы.

Трансляцию с места событий ведет телеканал TN, передает РИА «Новости».

Напомним, вторая партия российского препарата прибыла в Буэнос-Айрес 16 января. До этого сообщалось, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V».

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Аргентине, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.



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