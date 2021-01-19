Правительство Ирака перенесло парламентские выборы на октябрь

19.01.2021, 17:24, Новости дня

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Досрочные выборы в Совет представителей (парламент) Ирака пройдут 10 октября 2021, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Ранее выборы были назначены на 6 июня, решение о переносе приняло правительство Ирака, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье Высшая избирательная комиссия Ирака предложила перенести выборы на 16 октября 2021 года. Избирком полагает, что у большинства иракских политических партий и объединений не хватило бы времени, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах.

Проведение досрочного голосования, в ходе которого предстоит провести выборы в парламент, а после назначить президента страны, было одним из главных требований протестующих во время непрекращавшихся в стране с октября 2019 года массовых волнений и беспорядков.