 

Правительство Ирака перенесло парламентские выборы на октябрь

19.01.2021, 17:24, Новости дня
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Досрочные выборы в Совет представителей (парламент) Ирака пройдут 10 октября 2021, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Ранее выборы были назначены на 6 июня, решение о переносе приняло правительство Ирака, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье Высшая избирательная комиссия Ирака предложила перенести выборы на 16 октября 2021 года. Избирком полагает, что у большинства иракских политических партий и объединений не хватило бы времени, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах.

Проведение досрочного голосования, в ходе которого предстоит провести выборы в парламент, а после назначить президента страны, было одним из главных требований протестующих во время непрекращавшихся в стране с октября 2019 года массовых волнений и беспорядков.



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