 

В МИД оценили последствия военной активности Норвегии у границ России

19.01.2021, 17:24, Новости дня
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Наращивание военной активности Норвегии у границ РФ грозит негативными последствиями для Арктики, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с норвежской коллегой Ине Эриксен Серэйде, которые состоялись в видеоформате.

«Обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения РФ в «кибератаках», «шпионские скандалы», ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье. Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами», – говорится в сообщении МИД.

Как сообщили в ведомстве, на переговорах министры отметили «необходимость преодоления негативной динамики торгово-экономического сотрудничества, наращивания отраслевой кооперации с учетом взаимного интереса деловых кругов и регионов двух стран».

При этом, Лавров и глава МИД Норвегии отметили «позитивную динамику сотрудничества в рамках региональных форматов – Совете Баренцева/Евроарктического региона, в котором в настоящее время председательствует Норвегия, а также Совете государств Балтийского моря, «Северном измерении».

«Российская Федерация настроена на активное взаимодействие с норвежскими партнерами по линии Арктического совета, в том числе с учетом предстоящего в 2021-2023 годах председательства нашей страны в этой организации, рассматривая его в качестве ключевой площадки для принятия коллективных решений по вопросам Арктики. Как известно, эстафету председательства в Арктическом совете в 2023 году РФ передаст Норвегии», – заключили в министерстве.

В декабре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил: на острове Земля Александры, самом западном в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа, завершено обустройство военной базы. Создан полярный форпост российской армии – самый северный в мире объект подобного рода. Газета ВЗГЛЯД разбиралась насколько теперь защищена северная граница России.

Напомним, в 2019 году норвежский премьер Эрна Сульберг заявила, что РФ строит якобы самую северную авиабазу истребителей в мире, которая будет располагаться на Земле Франца-Иосифа в 1000 километрах от Северного полюса. Норвегия пообещала быть «ушами НАТО».



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