Володин указал на архаичность избирательной системы США

19.01.2021, 17:16, Разное

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Председатель ГД отметил, что по почте на президентских выборах в США проголосовали 65 миллионов человек – это более 40% от всех принявших участие в голосовании. А 35 миллионов сделали это досрочно.

“Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших была закрыта от общества. Это не соответствует правилам демократических стран и требованиям, которые определены как стандарт”, – констатировал Володин.

Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам и вмешиваться в выборы, уверен спикер. “Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийную систему привел к деградацию, итогом которой стало посягательство на права граждан”, – сказал председатель Госдумы.

Причиной произошедшего в США Володин назвал глубокий внутренний раскол в американском обществе. По его словам, многие годы элита Соединенных Штатов сталкивала граждан между собой и противопоставляла их по расовому, гендерному признакам, политическим предпочтениям.

Спикер напомнил о событиях у Капитолия 6 января. Власти США называют участников несанкционированных акций в других странах борцами за свободу и демократию, но когда то же самое произошло в Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, подчеркнул Володин.

“Страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула”, – констатировал председатель ГД.