Представлен документальный фильм о конкурсе “Моя страна – моя Россия”

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19.01.2021, 17:16, Разное
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Мероприятие состоялось в онлайн и офлайн-формате. Конкурс является одним из проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”.

Трансляция для всех желающих прошла в официальном сообществе конкурса. Зрители могут познакомиться с историей проекта и его героями, которые уже сегодня меняют облик российских регионов.

Фильм создавался при помощи Российской академии образования. РАО поддержала пять номинаций конкурса. Среди них – “Моя страна. Моя история. Моя Победа” и “Моя педагогическая инициатива”. Они стали самыми масштабными за время его реализации.

Президент Российской академии образования Юрий Зинченко отметил, что конкурс стал площадкой, где фундаментальные знания могут дойти до каждого человека, школы и пополнить арсенал педагогов. “Каким образом наука помогает школьникам, определяет, в первую очередь, площадка нашего большого конкурса”, – сказал он.

В презентации фильма также участвовал заместитель генерального директора АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Агафонов. Несмотря на трудности, в 2020 году инициативы на конкурсе представили рекордные 63 тысячи участников, уточнил он.

За 17 лет конкурс “Моя страна – моя Россия” создал сообщество из тысяч единомышленников, неравнодушных к судьбе своей страны, отметила руководитель конкурса Лариса Пастухова. Она анонсировала старт 18-го сезона.



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