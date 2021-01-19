Пост канцлера Германии может «пройти мимо» нового председателя ХДС

19.01.2021, 17:00, Новости дня

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Избрание премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Армина Лашета на пост председателя Христианско-демократического союза не означает, что он автоматически станет кандидатом на должность канцлера Германии, передаёт Welt. ХДС образует в бундестаге единую фракцию с «сестринским» Христианско-социальным союзом, действующим только в Баварии. Кандидат от двух партий выдвигается лишь один. Рейтинги лидера ХСС Маркуса Зёдера в настоящий момент выше, чем у конкурента. Кроме того, Зёдеру удалось по-настоящему сплотить вокруг себя партию, а в ХДС всё чаще говорят о расколе.

Первая цель достигнута. Армин Лашет выиграл борьбу за председательство в партии, но должность кандидата на пост канцлера автоматически не свалится ему на голову. Весной вместе с председателем ХСС Маркусом Зёдером он намерен принять решение. В вопросе канцлерства министр здравоохранения Шпан, которого Лашет косвенно исключил из гонки, по-видимому, отошёл на задний план.

АРМИН ЛАШЕТ, председатель ХДС: Он был частью команды, он остаётся частью команды, но за 75 лет истории ХДС и ХСС канцлером всегда был один из двух председателей.

В вопросе канцлерства в пользу Зёдера говорят значительно более высокие результаты опросов. По всей стране многие считают его подходящим преемником Ангелы Меркель.

АЛЬБРЕХТ ФОН ЛЮКЕ, политолог: Его поддерживает сплочённая партия, ХСС, и по результатам опросов он значительно опережает Армина Лашета. Значит, что это (канцлерство. — ИноТВ) в любом случае не пройдёт мимо Зёдера.

Даже после победы Лашета цифры говорят сами за себя. 43 процента жителей Германии считают Маркуса Зёдера лучшим кандидатом на пост канцлера от блока ХДС/ХСС. С другой стороны, Лашета поддерживает всего 12 процентов. За ними следует Йенс Шпан с результатом примерно девять процентов.

Однако помимо вопроса выдвижения кандидата на должность канцлера новый председатель должен обеспечить спокойствие в ХДС. Некоторые земли в Восточной Германии, где ХДС входит в правящие коалиции, остались недовольны поражением Фридриха Мерца. Федерация земли Саксония-Анхальт назвала Лашета кандидатом-функционером. С другой стороны, премьер-министр Саксонии Кречмер пытается донести, что Мерц и его сторонники должны вносить конструктивные предложения и не выдвигать чрезмерных требований, таких как пост министра экономики.

МИХАЭЛЬ КРЕЧМЕР, ХДС, премьер-министр Саксонии: Это имеет несколько тревожный эффект, и поэтому правильно, что сейчас речь идёт вовсе не об этом. Те, у кого из Ассоциации малого и среднего бизнеса и из других группировок есть предложения, и даже если имеются отдельные позиции, должны направить их нам, в федеральное правление ХДС и Армину Лашету, а также мне, и мы встроим эти позиции.

Волнения (в партии. — ИноТВ) беспокоят и главу Молодёжного союза Германии Тильмана Кубана. Теперь молодёжная организация должна поддержать Лашета, хотя ранее они высказывались в пользу Фридриха Мерца. После его поражения к Кубану уже поступили первые заявления об отставке от членов Молодёжного союза ХДС.

Дата выхода в эфир 18 января 2020 года.