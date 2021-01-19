На подчистку «смрадного шлейфа» после Трампа у Европы и США уйдут десятилетия

19.01.2021, 17:00, Новости дня

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Политика Дональда Трампа оставила за собой в Европе настолько «смрадный шлейф», что на исправление ситуации в трансатлантических отношениях может не хватить и всех четырёх лет президентства Джо Байдена, пишет CNN. Как отмечает канал, даже с учётом дружелюбного настроя избранного президента Европа всегда будет помнить о перспективе появления в Овальном кабинете похожего на Трампа политика — что заставит её активнее двигаться в сторону «стратегической автономии».



Reuters

Президентство Дональда Трампа оставило за собой в Европе настолько «смрадный шлейф», что тяжело понять, как даже за четыре года Джо Байден может суметь восстановить отношения, пишет CNN.

На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео отменил своё последнее дипломатическое турне, в ходе которого он должен был встретиться с европейскими лидерами и лидерами НАТО. Хотя Госдепартамент утверждал, что отмена поездки обуславливается вовлечённостью Помпео в процесс передачи власти Байдену, европейские чиновники подозревают, что глава американской дипломатии понял, что на его «прощальную вечеринку никто не хочет идти».

На протяжении всего срока Трампа европейцы ходили по тонкому канату, одновременно как осуждая наиболее деструктивные выходки американского лидера, так и стараясь не оттолкнуть его от себя слишком далеко.

Помпео в ходе его последней поездки вряд ли ждал тёплый приём, даже если забыть о штурме вашингтонского Капитолия. Для многих подстрекательство протестующих со стороны Трампа стало последней каплей.

Министр иностранных дел Люксембурга, например, в открытую назвал американского лидера «пироманьяком», в то время как дипломаты в частных беседах отмечают, что они «напрямую винят Трампа в хаосе в Америке после выборов, включая беспорядки в Капитолии».

«Это вряд ли была бы хорошая поездка, так как многие европейские институты и дипломаты с радостью поворачиваются к администрации Трампа спиной. Ни для кого не секрет, что Европа с нетерпением ждёт возможности начать работать с Байденом», — отметил экс-чиновник Госдепа Тайсон Баркер.

Подобное пренебрежение к Помпео — это завершающий аккорд периода напряжённых отношений с Белым домом, который изо всех сил старался сжечь все мосты с союзниками США.

«С нашей точки зрения, Трамп в Европе видел врага, — заявил CNN один высокопоставленный европейский дипломат. — Роль «Америки превыше всего» в долгосрочной перспективе заключается в том, что у США в Европе теперь стало меньше друзей».

По словам одного высокопоставленного чиновника ЕС, Брюссель в целом считает, что Трамп приложил все силы, чтобы «поэтапно похоронить многое из того, к чему союз стремился на мировой арене». Здесь, в частности, можно отметить разногласия Вашингтона и ЕС по иранской ядерной сделке и Парижскому соглашению по климату.

Между тем, продолжает канал, хотя большинство экспертов считают, что при Байдене отношения между США и Европой пойдут на поправку, четырёхлетняя дипломатическая «мясорубка» спугнула европейских политиков.

«Подход Европы к США поменялся, и теперь к ним будут относиться со скепсисом», — сообщила сотрудница Гарвардской школы управления им. Джона Кеннеди Кэтрин Клювер Эшбрук.

«Приход администрации Байдена пока что не воспринимается с такой же радостью, как избрание Обамы, поскольку Трамп навредил отношениям больше, чем Джордж Буш — младший. Внешняя агрессия Трампа затронула все аспекты европейской жизни, будь то торговля, оборона или даже близкие нам по духу идеи и общие культурные связи. Кажется, что все эти вещи внезапно обесценились», — добавила она.

Между тем, отказ от общих ценностей — это лишь одна из сторон вопроса. По словам Баркера, европейских чиновников очень взволновала кадровая политика Трампа применимо к посольским постам.

«Последние четыре года европейцы нашли весьма тошнотворными. Их изумили эмиссары Трампа вроде Ричарда Гренелла в Германии, которые вели себя как ведущие на Fox News, оскорбляя страну, с которой они должны были налаживать отношения», — объяснил Баркер.

Ещё одним неприятным моментом для Европы стал подход Трампа к внешней политике. В частности, именно по этой причине Европа лишилась своего самого важного союзника, который в противном случае мог бы ей помочь в проектах на Ближнем Востоке и в Африке.

По словам Клювер, это привело к структурным изменениям в динамике отношений между союзниками. «Европейцам пришлось отдуваться за такие проблемы, как сделка с Ираном и глобальное потепление. С одной стороны, это значит, что Байден сможет продолжить дело Обамы… Однако ему, возможно, придётся признать, что роль Америки в этих отношениях уже не та, что прежде», — добавила она.

Как отмечает CNN, мысль о том, что Европа потеряла доверие к Америке, — это постоянный мотив разговоров с европейскими дипломатами и чиновниками. По мнению Клювер, непредсказуемое поведение Белого дома и «демонтаж американской бюрократии изнутри» означают, что «мы перешли Рубикон». «Влияние США в плане защиты Европы, безопасности и других глобальных приоритетов уменьшилось. Это привело к тому, что многим странам пришлось всерьёз задуматься о своём будущем с учётом того, что США теперь действуют менее энергично», — добавила она.

Несмотря на то что европейские чиновники с оптимизмом ждут прихода Байдена к власти, они вовсе не собираются отказываться от движения в сторону формирования независимой оборонной политики и международной «стратегической автономии».

«В каком-то смысле это хорошо, поскольку Трамп заставил нас глубоко задуматься о дипломатических инициативах, НАТО и выводе американских войск, — считает один немецкий дипломат. — Байдена это может шокировать, но приверженность США к поддержанию безопасности Европы уже не так привлекательна, как когда он и Обама покидали свои посты».

Более того, в Европе сложилось мнение, что вне зависимости от того, насколько дружелюбно будет вести себя Байден, с США Трамп уже случился однажды — и значит может случиться ещё раз. Хотя президент и проиграл выборы, нет никаких сомнений в том, что его политика пользуется спросом. Поэтому в 2024 году Иванка Трамп, Дональд Трамп — младший, Майк Помпео или любой другой из его соратников вполне может подхватить упавшее знамя.

«Наивность может нам дорого обойтись. Если взглянуть на то количество голосов, которое получил Трамп, то выходит, что он пользуется влиянием среди американских избирателей. Это антиглобалистское движение «Америка превыше всего», это скрытое течение американской политики здравствует и поныне, поэтому нам следует подстраховаться», — пояснил дипломат ЕС.

Всё это звучит слегка мрачновато — и в какой-то степени оно так и есть, отмечает CNN. «Предполагалось, что Буш — это аберрация, а Обама — возвращение на круги своя, — сообщил Баркер. — В эту идею перезагрузки теперь куда сложнее поверить, особенно учитывая, что Трамп в свою бытность «хромой уткой» воспользовался моментом, чтобы уходя превратить дом в груду дымящихся развалин».

В этом контексте многие опасаются, что отношения между Европой и Америкой уже никогда не будут прежними. Европейцы же видят в такой ситуации окно возможностей и намерены использовать его по максимуму. Что же касается США, то пока что неясно, станет ли понижение дипломатического веса для американцев, переживших четыре года «Америки превыше всего», чем-то, что по-настоящему их беспокоит, подытоживает CNN.