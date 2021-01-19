 

Американец три месяца прятался в аэропорту от коронавируса

19.01.2021, 17:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американец Адитья Сингх три месяца незаконно находился на территории аэропорта О’Хара, так как боялся возвращаться домой в Лос-Анджелес из-за пандемии коронавируса, пишет The Daily Telegraph. Он прятался в зоне досмотра пассажиров и багажа, питался подачками путешествующих и даже смог раздобыть себе карточку сотрудника, но в конце концов работники комплекса заметили подлог и сообщили в полицию.


Reuters

36-летний американец по имени Адитья Сингх провёл в международном аэропорту О’Хара три месяца, потому что боялся возвращаться домой в Лос-Анджелес из-за пандемии коронавируса, пишет The Daily Telegraph. Всё это время он прятался в зоне досмотра пассажиров и багажа, питаясь тем, что давали ему путешествующие. При этом мужчина смог раздобыть карточку сотрудника аэропорта.

Два работника заметили, что идентификационная информация на ней неверна, и сообщили об этом в полицию. Сингх предстал перед судом в воскресенье по обвинению в воровстве и незаконном проникновении на территорию комплекса. При этом неизвестно, зачем он вообще прилетел в Чикаго из Лос-Анджелеса. По имеющейся информации, он безработный и у него нет уголовного прошлого.

Суд счёл шокирующим тот факт, что нарушитель смог так долго находиться в аэропорту, и расценил, что его действия представляют «угрозу для общества». Однако в Департаменте авиации Чикаго заявили, что он не мог навредить безопасности и пассажирам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Huawei нацелился на рынок персональных компьютеров

03.10 / Суд уже отстранял детектива НАБУ из-за фальсификаций эксперта Педь – адвокат

25.09 / Медведь сбил снимавший его беспилотник на Сахалине

20.01 / Водители “евроблях” начали получать штрафы за нерастаможенные авто. В Харькове они выходили на протесты

22.07 / Проект «европейской обороны» пал жертвой компромисса по восстановлению экономики

12.12 / Конфликт в Нагорном Карабахе. Азербайджан заявил о провокационных действиях Армении

12.12 / В Совфеде резко ответили на призывы украинского дипломата «забрать Крым силой»

18.11 / Виктюка похоронят во Львове на Лычаковском кладбище – племянница

15.07 / В США отказались от плана выдворять студентов онлайн-формы обучения после жесткой критики крупнейших вузов и IT-компаний

30.09 / Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска