АМКУ открыл дела против шести газсбытов из-за завышенных цен на газ для населения

19.01.2021, 16:56, Новости дня

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Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины 19 января по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ для населения открыло дела против шести газоснабжающих компаний. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Как отметили в Антимонопольном комитете, ООО “Київоблгаз збут”, ООО “Житомиргаз збут”, ООО “Чернігівгаз збут”, ООО “Черкасигаз збут”, ООО “Уманьгаз збут” и ГП “КиївГазЕнерджі” поставляли природный газ населению по завышенным ценам.

“Сейчас выявлено, что ценовые предложения [газоснабжающих компаний] ответчиков-монополистов на природный газ для нужд населения с ноября 2020 года по январь 2021 года в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%. Например, цена газа у “Київоблгаз збут” была выше цены, предложенной “ГК “Нафтогаз України”, на 2,54 грн за 1 м³ (38,52%). А разница с ценами ООО “Мегаватт енерго” вообще составляла аж 43,41%: эта компания предлагала населению куб газа дешевле на 2,76 грн”, – говорится в сообщении.

В АМКУ добавили, что подобные факты выявлены и в других регионах страны, исследования по ним уже завершаются территориальными отделениями комитета.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.

На внеочередном заседании, которое состоялось 18 января, Кабинет Министров Украины установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. “Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Решение снизит цену на газ для украинцев в среднем на 30%”, – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение Кабмина последовало за резким увеличением тарифов на распределение газа. С начала января 2021 года они выросли почти в два раза, до 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У подавляющего большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн – до 9,5–9,9 грн за 1 м³.

По Украине прошли акции протеста, связанные с увеличением коммунальных тарифов, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

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