Корж: Арестовав Навального, путинский режим обнажает свой волчий оскал. И это выгодно Украине

19.01.2021, 16:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Об аресте Навального: взгляд из Украины.

У нас личность российского оппозиционера воспринимается неоднозначно. Причем даже среди той части общества, которая всецело поддерживает демократические ценности, свободу слова, свободу выбора, собраний, прессы и так далее. Дело, конечно же, в позиции Навального по Крыму, озвученной в той самой фразе про бутерброд с колбасой. При этом, возможно, он сам, будучи сторонником верховенства международного права, осознает преступность аннексии украинского полуострова и внутренне согласен, что его необходимо вернуть, но… Навальный хочет однажды стать президентом РФ, следовательно, не может себе позволить декларировать идеи, которые заведомо обречены на отторжение российским обществом.

А оно, это общество, точнее – явное его большинство, к сожалению, отравлено таким своего рода идеологическим вариантом “Новичка” – зомбоящиком, 24 часа в сутки насаждающим шовинизм, имперское мышление, “особую роль русского мира”, победобесие, ненависть к Западу, украинофобию и прочую мерзость…

В любом случае, вопиющий беспредел, который демонстрирует кремлевская ОПГ (именно такое определение, на мой взгляд, наиболее приемлемо) в ситуации с Навальным, начиная с его отравления и продолжая арестом за то, что посмел выжить, не может не вызывать возмущения у нормальных цивилизованных людей.

И да, все происходящее, то, как путинский режим, не стесняясь, обнажает свой волчий оскал, выгодно Украине. Чем более вопиющими будут их преступления, тем быстрее понимание бесчеловечной сущности этого режима дойдет до тех аморфных западных политиков, которые еще надеются, или же из личных интересов декларируют надежду на какие-то партнерские отношения с монстром.

Арест Навального, на который Алексей шел сознательно, расшатывает власть диктатуры, сеет хаос, провоцирует народный гнев, протесты, и надеюсь, вызовет адекватную реакцию свободного мира не на словах, а на деле – в виде ужесточения санкций и выдворения из международных институций. А значит, приблизит создание предпосылок для скорейшего падения путинского режима.

—