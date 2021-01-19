Появились официальные изображения и характеристики монстра автономности Realme C20

19.01.2021, 16:52, Разное

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В Сети появились характеристики и официальные изображения нового смартфона от компании Realme. C20 за вместительную батарею уже называют монстром автономности, кроме того, устройство получило 10-ваттную зарядку.

Информацию о грядущей новинке опубликовали на интернет-ресурсе магазина FT Shop. В описании девайса сообщается, что он прошел сертификацию в соответствующем регуляторном ведомстве Таиланда. Кроме официальных снимков Realme C20, на сайте присутствуют также некоторые характеристики смартфона. В первую очередь аппарат отличает долгое время работы без необходимости пополнения энергии аккумулятора. Его вместительность соответствует 5 тысячам мАч, зарядить батарею можно с помощью устройства мощность 10 Ватт. Такие показатели дают возможность свободно пользоваться смартфоном в активном режиме целый день.

Работает Realme C20 на базе однокристальной мобильной платформы MediaTek Helio с индексом G35. При этом дополняет процессор чип оперативной памяти размером всего в 2 гигабайта. Это говорит о том, что гаджет будет доступным по стоимости и предназначен для массового пользователя. ЖК-дисплей диагональю в 6,5 дюйма выполнен по технологии IPS и получил разрешение в 166 на 720 пикселей. Главный объектив основной камеры имеет разрешение в 8 миллионов пикселей, селфи-датчик здесь 5-мегапиксельный. Для размещения контента в основной памяти устройства предусмотрен флэш-накопитель в 32 гигабайта.

Официальная дата презентации новинки пока не известна. Однако зарегистрирован аппарат еще в прошлом месяце, а продажи очередного «умного телефона» от Realme начнутся уже в ближайшее время. При этом новинка C20 относится к бюджетному сегменту и получит невысокий ценник. Так, во вьетнамских торговых сетях аппарат предложат за 115 долларов США.