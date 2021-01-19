Регина Тодоренко показала, как поет ее маленький сын

19.01.2021, 16:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская ведущая Регина Тодоренко показала трогательное видео с участием своего двухлетнего сына Майкла. На ролике мальчик трогательно поет композицию из мультфильма «Летучий корабль». Соответствующую публикацию супруга Влада Топалова обнародовала в социальной сети Instagram.

Сын Тодоренко исполнил песню для своей бабушки. Пользователи удивляются, что в два года маленький Майкл уже может поддержать разговор с родителями и даже читает стихи наизусть. На этот раз он решил спеть композицию из популярного мультфильма, чем привел в восторг не только Регину Тодоренко, но и ее подписчиков.

Звездная мама не пересмотрела данное видео. Она передала привет фолловерам от сына. После разговора с ребенком ведущая убеждается, что на мир иногда нужно смотреть его глазами. Во время обсуждения мультфильма Майкл спросил: «Почему они поют?». Мать, в свою очередь, ответила, что герои просто мечтают.

В комментариях фанаты оценили вокальные способности сына Тодоренко и Топалова. Они заявили, что мальчик может пойти по стопам звездных родителей.