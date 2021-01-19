 

Ирина Безрукова: «Вдова Бориса Грачевского ко мне за помощью не обращалась»

19.01.2021, 16:52, Разное
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В микроблоге Instagram Ирина Безрукова предложила ответить на вопросы поклонников в сторис. Актрисе написали, что необходимо пожертвовать деньги Екатерине Белоцерковской, на что она ответила, что вдова Бориса Грачевского лично к ней за помощью не обращалась.
Согласно слухам, режиссер все средства вкладывал в свое детища – юмористический журнал «Ералаш», но проект не приносил существенных доходов. Поэтому многие говорят о том, что положение 36-летней вдовы, которая осталась с маленьким сыном Филиппом, оставляет желать лучшего. Ирина Безрукова отметила, что если кого-то интересует сложившаяся ситуация, то они могут напрямую написать Екатерине Белоцерковской. При этом артистка оставила прямую ссылку на ее страницу в микроблоге Instagram.

После известия о смерти Бориса Грачевского Ирина Безрукова опубликовала фото с ним и призналась, что режиссер осуществил ее детскую мечту сняться в «Ералаше». Актриса рассказала, что даже когда он был в больнице, то ответил на ее вопрос о самочувствии и прислал ей снимок улыбающегося сына Филиппа.

По последним данным, завещание создатель знаменитого киножурнала составил на имя третьей супруги и своего самого младшего наследника. У Бориса Грачевского был на Рублевке загородный дом, который оценили в 50 миллионов рублей, а также квартира в центре столицы, стоимость которой около 17 миллионов рублей. При этом журналисты утверждают, что режиссер накануне смерти заложил коттедж, так как хотел помочь сыну от первого брака расплатиться с долгом. Теперь с этими обязательствами придется разбираться Екатерине Белоцерковской.



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