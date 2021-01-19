 

В ФРГ создан природоохоанный фонд в поддержку «Северного потока – 2»

19.01.2021, 16:25, Новости дня
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Природоохранный фонд, который предполагает защитить интересы участников проекта «Северный поток – 2», официально учрежден в Германии, сообщил министр энергетики земли Мекленбург – Передняя Померания Кристиан Пегель.

Политик отметил, что служба по надзору за фондами в министерстве юстиции признала правоспособность новой организации. «Тем самым фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь», – сообщил Пегель в интервью газете Schweriner Volkszeitung, передает ТАСС.

7 января парламент федеративной земли Мекленбург – Передняя Померания поддержал инициативу правительства Германии по созданию экологического фонда, который защитит интересы участников проекта газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».

Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.

США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.



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