 

Правительство Испании объявило пострадавшие от снежной бури районы зоной бедствия

19.01.2021, 16:25, Новости дня
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Несколько испанских районов признаны зоной катастрофического бедствия из-за сильной снежной бури, соответствующее решение принял совет министров Испании, сообщила официальный представитель правительства Мария Хесус Монтеро.

«Мы объявили районами, серьезно пострадавшими от чрезвычайной ситуации в области гражданской защиты, «зонами катастрофы», вследствие бури «Филомена», Астурию, Кастилию-и-Леон, Кастилию-ла-Манчу, Андалусию, Арагон, Мадрид, Риоху и Наварру», – передает ее слова РИА «Новости».

Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна, после соответствующих подсчетов будут «приняты компенсационные меры». Так, правительство выделит компенсации в случае смертей, нетрудоспособности, материального ущерба жилым домам и другому имуществу. Местным властям будут компенсированы 50% затрат на устранение последствий природного бедствия для инфраструктуры. Кроме того, будут выделены субсидии в случае временной потери работы из-за погодных условий.

Холодный фронт пришел в Испанию после самой сильной за последние полвека снежной бури, которая обрушилась на страну в начале января. Из-за снегопада был парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, частично приостановлено железнодорожное сообщение, в некоторых регионах отменены занятия в учебных заведениях. При этом муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы. В Мадриде была зафиксирована самая низкая температура за 76 лет – 10,3 ниже нуля.

По оценке властей Мадрида, ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада составил почти 1,4 млрд евро. Администрация испанской столицы попросила правительство страны объявить город зоной катастрофы.



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