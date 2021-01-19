 

ВОЗ раскритиковали за медлительность в борьбе с коронавирусом

19.01.2021, 16:27, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения не смогла предотвратить распространение COVID-19, ВОЗ действовала слишком медленно, заявили сопредседатели Независимой панели по оценке готовности к пандемии на пресс-конференции в Женеве.

«Наш доклад четко указывает, что мир как никогда ранее нуждается в эффективной ВОЗ. В то время как страны-члены обратились к ВОЗ, ожидая лидерства, она оказалась без достаточных ресурсов и власти… У ВОЗ нет власти принуждать к исполнению или расследовать деятельность какого-либо из своих подразделений в странах», – цитирует сопредседателя панели Элен Джонсон Ширлиф РИА «Новости».

Она добавила, что ВОЗ в случае возникновения потенциальной угрозы в любой стране может только запросить туда доступ, и ждать, когда он будет предоставлен. Государствам следует предоставлять больше ресурсов и возможностей для ВОЗ, подчеркнула Ширлиф.

Второй сопредседатель Хелен Кларк заявила, что Китай также действовал медленно. Сообщения о 27 случаях в Ухане поступили только через неделю после их выявления, в городе не ввели сразу карантин.

«Что касается действий ВОЗ, и мы тут говорим только о фактах, мы были озабочены тем, что организация не оправдала возложенные на нее ожидания. Мы отметили в докладе, что концепт принципа предосторожности мог быть применен как минимум с середины января в отношении передачи вируса от человека к человеку. И это не было сделано», – сказала Кларк.

Сопредседатель отметила, что объявление о ЧС в области здравоохранения, сделанное через месяц после вспышки, не заставило действовать страны активно. ВОЗ, по словам Кларк, в век цифровых технологий пользуется старыми методами, которые замедляют ее работу.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.



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