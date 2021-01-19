Обнародовано видео купания Путина в крещенской проруби

19.01.2021, 16:16, Разное

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Российский президент вышел к купели в тулупе и валенках, после чего снял с себя верхнюю одежду. В ролике, опубликованном в социальных сетях, Владимир Путин в синих трусах опустился по лестнице в иордань, трижды окунулся и перекрестился.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что глава страны окунается в крещенскую прорубь каждый год. “Это его традиция. Традициям он не изменяет”, – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Отметим, что в этом году россиянам порекомендовали отказаться от купаний в Крещение. Глава синодального Отдела внешних церковных связей Иларион отметил, что угроза заражения коронавирусной инфекцией пока высока.

В разговоре с агентством “Интерфакс” митрополит подчеркнул, что купание в проруби не является обязательным церковным ритуалом. Люди совершают его исключительно по своей воле.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали всем, кто все же решил окунуться в иордань, заранее плотно поесть и не употреблять алкогольные напитки. Находиться в проруби лучше меньше минуты.