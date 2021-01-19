 

В Кремле отреагировали на беспорядки в США: Проблемы налицо

19.01.2021, 16:22, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что “проблемы в Америке налицо”. По его словам, к дестабилизации обстановки привели трудности с реализацией демократии, прозрачностью и международным мониторингом.

Представитель Кремля добавил, что может только констатировать наличие этих проблем – их вряд ли кто-то готов отрицать. При этом Песков отказался давать какую-либо оценку происходящему в Америке.

Напомним, 6 января сторонники республиканца Дональда Трампа взяли штурмом вашингтонский Капитолий, где утверждались итоги выборов президента. В столкновениях с полицией пострадали десятки человек. Известно о пяти погибших.

Через сутки после этого компания Twitter заблокировала аккаунт бизнесмена в своей социальной сети. В пресс-службе объяснили, что пошли на такой шаг для того, чтобы защитить американцев от дальнейших подстрекательств к мятежу.

В американской администрации сообщили, что Дональд Трамп “пришел в ярость” из-за заморозки учетной записи. Политик заверил, что не собирается устраивать провокации в день инаугурации оппонента Джо Байдена.

Бизнесмен планирует провести прощальную церемонию для своих сторонников на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Мероприятие пройдет за несколько часов до инаугурации. По некоторым данным, будет дан оружейный салют.



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