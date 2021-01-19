«Не нужно бояться»

19.01.2021, 16:20, Разное

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Экстренный суд арестовал Навального на 30 суток прямо в отделении полиции, десятки сторонников политика были задержаны.

18 января в УВД города Химки прошел суд над Алексеем Навальным. Сторонники приехали поддержать его к зданию УВД. Судья Морозова продлила срок задержания Навального на основании статьи 46 Уголовно-исполнительного кодекса, а также статей 396, 397 и 399 Уголовно-процессуального кодекса. Подробности в онлайн-трансляции «Новой газеты» о возвращении Навального в Россию.

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