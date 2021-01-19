Ромео Бекхэм дебютировал на обложке Vogue

19.01.2021, 16:14, Разное

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Вслед за Викторией Бекхэм карьеру в модном бизнесе строят и ее дети. На счету 21-летнего Бруклина – работа и с журналами, и с брендами в качестве и манекенщика, и фотографа. Теперь минуту славы получил и 18-летний Ромео, причем начал молодой человек очень уверенно – украсив обложку итальянского L’Umo Vogue.

Ромео Бекхэм на обложке L’Umo VogueВместе с дебютной обложкой сыну звезд “досталась” и эффектная фотосессия, авторами которой выступил известный фотодуэт, состоящий из Мерта Аласа и Маркуса Пиггота. Этот номер L’Umo Vogue был посвящен разным поколениям и, по словам главного редактора издания Эмануэле Фарнети, их целью было “показать индивидуальный стиль и творчество”. Обойти стороной достижения Ромео не смогли его родители, опубликовавшие снимок. Так, Дэвид Бекхэм написал:

Горжусь тобой, Ромео. Какая потрясающая первая обложка.

Ранее Ромео сотрудничал с брендом Burberry, становясь лицом нескольких рекламных кампаний марки. Но моделинг – не основная профессия молодого человека, поскольку пока он куда серьезнее занимается спортом – теннисом и футболом.

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Публикация от ROMEO (@romeobeckham)

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Публикация от ROMEO (@romeobeckham)

В прошлом году модными успехами перед Instagram-сообществом хвалилась и девушка Ромео, 18-летняя Миа Реган. Ее дебют получился более чем удачным – она снялась в проекте Balmain, демонстрируя новую коллекцию бренда. О романе Мии и Ромео стало известно в начале 2019 года, когда девушка была замечена на семейном ужине Бекхэмов. После этого молодой человек начал публиковать снимки Реган с завидной периодичностью – например, на 18-летие посвятил ей очень нежный пост с архивными снимками.

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